Українські захисники можуть отримати безкоштовну допомогу юриста: куди звертатися

Українські військовослужбовці можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно. Вона надається з питань, пов'язаних зі службою чи іншими життєвими ситуаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як зазначається, усі без виключення українські захисники мають право на безоплатну правничу допомогу. Можна отримати правову інформацію, роз’яснення та консультації юристів. Йдеться також про допомогу у складенні заяв, скарг тощо, крім документів до суду.

Зокрема, серед питань, з якими військові можуть звернутися до юриста:

отримання належного грошового забезпечення;

оформлення грошової допомоги при пораненнях;

оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) та дій військових частин;

використання належної відпустки звільнення з військової служби;

вирішення сімейних питань (розлучення, аліменти, спадщина тощо);

перерахунку пенсій, соціальних виплат та пільг тощо.

Куди звертатися:

Для усної консультації потрібно звернутися до контактного центру за номером 0 800 213 103 для дзвінків з Telegram +380677213103.

Для письмової правничої допомоги можна звернутися через Telegram-бот. Також отримати допомогу можна на сайт Бюро правничої допомоги. Усі сервіси безкоштовної юридичної допомоги за посиланням.