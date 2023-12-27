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У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: одна людина загинула

Київ, Середа 27 грудня 2023 10:06
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У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: одна людина загинула Фото: у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Шевченківському районі Києва вчора ввечері, 26 грудня, сталася пожежа в одній з квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, 26 грудня о 21:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Татарській.

Пожежа сталась в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з палаючої квартири вистрибнув чоловік. Його врятувати не вдалося.

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Фото: у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Також нещодавно у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

Окрім того, у Київській області у різдвяний вечір, 25 грудня, загорілися дві церкви.

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Київ ДСНС Пожежа
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