На Волині розпочався ремонт на одному з пунктів пропуску, можливі черги

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині". У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) також попередили про ризик сповільнення руху транспорту.

Також в середині серпня Польща розпочала ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська".

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