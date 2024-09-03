На Волыни начался ремонт в одном из пунктов пропуска, возможны очереди

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша недавно начала ремонт в пункте пропуска "Медика", граничащем с украинским КПП "Шегини". В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) также предупредили о риске замедления движения транспорта.

Также в середине августа Польша начала ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская".

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