На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі черги: названа причина

Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині". Там можливе сповільнення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу у Telegram.

"Тож просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - наголошують прикордонники.

Зараз роботи проводяться на вантажному напрямку.

Як зазначають українські прикордонники, сьогодні об 11:00 польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика". Через це може сповільнитися рух вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України (вʼїзд у Польщу).

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, ситуація на кордоні України з Польщею стабілізувалася. Пункти пропуску діють стабільно, польські фермери не блокують рух вантажівок ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

Нещодавно прикордонники повідомили про збільшення кількість в'їздів в Україну, пасажиропотік на кордоні залишається високим.

Також зазначимо, що раніше польська сторона почала ремонтні роботи у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Ремонт може тривати до 12 вересня.

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