Силой "мобилизовали" 60-летнего: на Волыни задержали чиновника ТЦК, но там отрицают избиение

14:16 27.03.2026 Пт
2 мин
Мужчина получил травмы
aimg Елена Чупровская
Силой "мобилизовали" 60-летнего: на Волыни задержали чиновника ТЦК, но там отрицают избиение Фото: задержание военного ТЦК (DBRgovua)

ГБР задержало работника Ковельского ТЦК, который избил 60-летнего мужчину. Мужчина получил серьезные травмы. Впрочем, у военных своя версия событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и Волынский областной ТЦК и СП.

Читайте также: "Мобилизовал" 8 грузовиков у бизнеса: на Киевщине будут судить экс-начальника ТЦК

Что произошло

20 марта в поселке Заболотье Ковельского района трое работников ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил. Мужчине 60 лет - он не подлежит призыву по возрасту.

Несмотря на это, они заломили ему руку за спину и сломали кость со смещением.

Далее один из военнослужащих применил электрошокер и распылил мужчине в лицо перцовый баллончик. Это повлекло химические ожоги глаз.

Также работники ТЦК повредили колеса автомобиля потерпевшего, чтобы он не мог уехать.

В результате избиения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести с длительным расстройством здоровья.

Версия ТЦК

Волынский областной ТЦК и СП утверждает, что военнослужащие лишь попросили мужчину предъявить военно-учетные документы. В ответ тот отказался и ударил одного из них в лицо.

"Электрошокер не применялся. После этого гражданин закрылся в собственном автомобиле и отказался предоставлять документы и любые объяснения", - говорится в заявлении ведомства.

По версии ТЦК, мужчина имеет только накол кости одного из пальцев, а "избиения или жестокого обращения с ним не было".

По словам военных, слезоточивый газ применили только чтобы остановить его агрессию. Сам военнослужащий после столкновения обратился за медицинской помощью с легкими телесными повреждениями.

Что будет с виновниками

Начальнику группы сообщили о подозрении по статье 122 Уголовного кодекса - умышленное телесное повреждение средней тяжести. Суд избрал меру пресечения - домашний арест.

Следствие также готовит подозрения другим участникам инцидента. Расследование ведет Волынская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

ГБР отмечает, что мобилизация должна происходить исключительно в рамках закона, без нарушения прав человека.

Напомним, ранее мы писали, что депортированных из США украинцев передали в ТЦК сразу с самолета. Один человек даже не успел дойти домой.

В то же время военный юрист говорит, что часто в подобных случаях реальных оснований для задержания военнообязанных нет.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
