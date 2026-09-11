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На Волыни "подрезали" авто ТЦК: четверо военных в больнице

12:59 11.09.2026 Пт
2 мин
Виновнику аварии "светит" до 12 лет за решеткой
aimg Валерий Ульяненко
На Волыни "подрезали" авто ТЦК: четверо военных в больнице Иллюстративное фото: в результате ДТП на Волыни пострадали четверо военных ТЦК (Getty Images)
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В селе Ворокомле на Волыни местный житель спровоцировал аварию с участием служебного авто группы оповещения, из-за чего оно врезалось в электроопору, а четверо военных получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Волынской области и сообщение Волынского областного ТЦК.

Инцидент произошел в четверг, 10 сентября, в Камень-Каширском районе. Мужчина 1990 года рождения за рулем собственного транспорта "подрезал" служебный автомобиль военных. В результате маневра машина группы оповещения потеряла управление и столкнулась с электроопорой.

В результате аварии ранения получили четверо военных ТЦК, которые находились в салоне.

"В результате ДТП двое военнослужащих получили серьезные травмы. Водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, пассажир - в состоянии средней тяжести", - сообщили в ТЦК.

Еще двое находившихся на заднем сидении военных отделались ссадинами и ушибами.

Правоохранители уже задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи решают вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 350 УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.

Напомним, во Львове правоохранители начали служебную проверку после конфликта с участием военных ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению.

Отметим, военному ТЦК в Черниговской области объявили подозрение из-за жесткого задержания гражданского мужчины. Во время инцидента он сломал потерпевшему руку.

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