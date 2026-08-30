На Волині перепоховали 55 польських жертв Волинської трагедії

На Волині 30 серпня перепоховали останки 55 польських жертв Волинської трагедії, знайдених під час цьогорічних ексгумацій.

Церемонія відбулася на кладовищі колишнього села Острівки в річницю нападу на Острівки та Волю Островецьку. За даними польських істориків, тоді загинула більшість жителів цих сіл, а самі населені пункти були спалені.

Серед перепохованих - 26 дітей. 48 загиблих знайшли в братській могилі на території колишнього господарства у Волі Островецькій, ще шість - біля колишньої школи в Острівках, а останки однієї жінки - в окремій могилі в лісі.

Загиблих поховали поруч із могилами жертв, останки яких знайшли під час попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках. Польські історики вважають, що в Острівках та Волі Островецькій досі можуть залишатися останки 300 людей.