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На Волині перепоховали 55 польських жертв Волинської трагедії

17:31 30.08.2026 Нд
1 хв
Польські історики припускають, що в цих селах досі можуть лишатися сотні останків
aimg Валерія Абабіна
Фото: На Волині перепоховали загиблих під час Волинської трагедії (facebook.com/ipngovplEng)

Церемонія пройшла на кладовищі колишнього села Острівки, у якому свого часу загинули мешканці. Останки знайшли під час цьогорічних ексгумацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський Інститут національної пам'яті.

На Волині 30 серпня перепоховали останки 55 польських жертв Волинської трагедії, знайдених під час цьогорічних ексгумацій.

Церемонія відбулася на кладовищі колишнього села Острівки в річницю нападу на Острівки та Волю Островецьку. За даними польських істориків, тоді загинула більшість жителів цих сіл, а самі населені пункти були спалені.

Серед перепохованих - 26 дітей. 48 загиблих знайшли в братській могилі на території колишнього господарства у Волі Островецькій, ще шість - біля колишньої школи в Острівках, а останки однієї жінки - в окремій могилі в лісі.

Загиблих поховали поруч із могилами жертв, останки яких знайшли під час попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках. Польські історики вважають, що в Острівках та Волі Островецькій досі можуть залишатися останки 300 людей.

Нагадаємо, на початку серпня на Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька - українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули в серпні 1943 року.

Раніше Польща передала Україні перелік нових місць для пошукових та ексгумаційних робіт.

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УкраїнаПольщаВолинська трагедія