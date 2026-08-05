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Україна та Польща зробили новий крок у питанні ексгумацій

19:48 05.08.2026 Ср
2 хв
Де саме проводитимуться роботи?
aimg Анастасія Никончук
Україна та Польща зробили новий крок у питанні ексгумацій Ілюстративне фото: ексгумацій тіл (GettyImages)
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Україна та Польща у Львові підбили підсумки спільної роботи з питань ексгумацій та узгодили подальші кроки, включаючи нові місця для проведення пошукових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра культури України Івана Вербицького у мережі Facebook.

Нові домовленості

У Львові відбулося засідання Українсько-польської робочої групи з питань гідного поховання, на якому польська сторона передала Україні перелік нових місць для проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Про це повідомив перший заступник Міністра культури України Іван Вербицький.

Учасники зустрічі підбили підсумки виконання рішень, ухвалених на попередньому засіданні робочої групи, яке пройшло 16 грудня у Варшаві.

За підсумками обговорення було наголошено, що українська сторона оформила усі дозволи, погоджені раніше, а також забезпечила проведення робіт на об'єктах, за якими було досягнуто домовленості.

Крім того, Польща передала українській стороні список місць, де планується проведення наступних пошукових заходів. Частину заявок уже подано, решту, як очікується, буде направлено найближчим часом.

Що обговорили сторони

Під час зустрічі представники України та Польщі також розглянули практичні питання організації пошукових та ексгумаційних робіт на територіях обох країн.

Окрему увагу приділили координації подальших дій та процедур реалізації вже узгоджених проектів.

Наразі ексгумаційні роботи тривають у селах Острівки та Воля Островецька. За інформацією учасників засідання, наступними можуть стати дослідження у Гуті-Пеняцькій.

Попередньо їхнє проведення очікується наступного року після виявлення там поховання людей у червні.

Що відомо

Робоча група України та Польщі продовжує координувати спільну роботу з питань пошуку, ексгумації та гідного поховання жертв історичних подій.

Попередня зустріч відбулася у грудні 2025 року у Варшаві, де сторони погодили перелік дозволів та подальший порядок проведення робіт.

Нагадуємо, що восени 2025 року українські фахівці розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. Першим об'єктом досліджень стала лісова ділянка біля села Юречкова у Підкарпатському воєводстві.

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