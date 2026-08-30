На Волыни перезахоронили 55 польских жертв Волынской трагедии

Церемония прошла на кладбище бывшего села Островки, где в свое время погибли жители. Останки были обнаружены во время нынешних эксгумаций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на польский Институт национальной памяти.
На Волыни 30 августа перезахоронили останки 55 польских жертв Волынской трагедии, найденных во время эксгумаций.
Церемония прошла на кладбище бывшего села Островки в годовщину нападения на Островки и Волю Островецкую. По данным польских историков, тогда погибло большинство жителей этих сел, а сами населенные пункты были сожжены.
Среди перезахороненных – 26 детей. 48 погибших нашли в братской могиле на территории бывшего хозяйства в Воле Островецкой, еще шесть – возле бывшей школы в Островках, а останки одной женщины – в отдельной могиле в лесу.
Погибших похоронили рядом с могилами жертв, останки которых нашли во время предыдущих эксгумаций в 1992, 2011 и 2015 годах. Польские историки считают, что в Островках и Воле Островецкой до сих пор могут оставаться останки 300 человек.
Напомним, в начале августа на Волыни завершились эксгумационные работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая – украинские и польские специалисты подняли останки жителей, погибших в августе 1943 года.
Ранее Польша передала Украине список новых мест для поисковых и эксгумационных работ.