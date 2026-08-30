На Волыни перезахоронили 55 польских жертв Волынской трагедии

На Волыни 30 августа перезахоронили останки 55 польских жертв Волынской трагедии, найденных во время эксгумаций.

Церемония прошла на кладбище бывшего села Островки в годовщину нападения на Островки и Волю Островецкую. По данным польских историков, тогда погибло большинство жителей этих сел, а сами населенные пункты были сожжены.

Среди перезахороненных – 26 детей. 48 погибших нашли в братской могиле на территории бывшего хозяйства в Воле Островецкой, еще шесть – возле бывшей школы в Островках, а останки одной женщины – в отдельной могиле в лесу.

Погибших похоронили рядом с могилами жертв, останки которых нашли во время предыдущих эксгумаций в 1992, 2011 и 2015 годах. Польские историки считают, что в Островках и Воле Островецкой до сих пор могут оставаться останки 300 человек.