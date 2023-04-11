UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Волині облрада одноголосно підтримала заборону УПЦ МП

Фото: на Волині облрада одноголосно підтримала заборону УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Волинська обласна рада одноголосно підтримала заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Також депутати облради підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати зв’язки з російською православною церквою.

"За" проголосували 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

За словами головного спеціаліста з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василя Гайдука, сьогодні на території Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. З початку 24 лютого 2022 року 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міська рада Рівного також ухвалила рішення про припинення права користування УПЦ МП земельними ділянками.

Тим часом Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради рекомендував уряду розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МПволинь