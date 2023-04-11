На Волыни облсовет единогласно поддержал запрет УПЦ МП

Волынский областной совет единогласно поддержал запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории региона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Также депутаты облсовета поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать связи с русской православной церковью.
"За" проголосовали 54 депутата. Решение было принято единогласно.
По словам главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука, сегодня на территории Волыни зарегистрировано 523 религиозных общины УПЦ МП. С начала 24 февраля 2022 года 49 парафий перешли в ПЦУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что городской совет Ровно также принял решение о прекращении права пользования УПЦ МП земельными участками.
Тем временем Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады рекомендовал правительству расторгнуть с УПЦ МП договор аренды комплексов сооружений Почаевской лавры.
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