У Рівному УПЦ МП заборонили користуватися землями
Міська рада Рівного ухвалила рішення про припинення права користування УПЦ Московського патріархату земельними ділянками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Рівного Олександра Третяка в Telegram.
"На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат)", - йдеться у повідомленні.
Також депутати міськради звернулися до парламенту, Кабміну та СБУ у Рівненській області щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні.
Нагадаємо, у Хмельницькому після побиття військового священниками Московського патріархату депутати міськради позбавили землі храми УПЦ МП.
Також зазначимо, що СБУ оголосила підозру колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу за розпалювання ворожнечі серед вірян.
Пізніше суд обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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