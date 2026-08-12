На Волыни мужчина напал с ножом на военных ТЦК
В Нововолынске во время проведения мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащих Владимирского РТЦК и СП и полицейских. Один из военных получил тяжелое ножевое ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".
Что известно о состоянии пострадавших
Инцидент произошел 12 августа в ходе совместного патрулирования военных и работников Национальной полиции. В результате нападения один военнослужащий получил ножевое ранение брюшной полости. Его госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.
Второй военный получил повреждение руки. После оказания медицинской помощи его состояние остается удовлетворительным.
"Военнослужащие, выполнявшие задачи в составе группы оповещения, имеют опыт участия в боевых действиях. До прохождения службы в ТЦК и СП они были переведены по состоянию здоровья", - подчеркнули в ОК "Запад".
Задержание нападающего и расследование
Правоохранители уже задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, продолжаются следственные действия.
В командовании отметили, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами для всестороннего выяснения обстоятельств происшествия.
Кроме того, военное руководство рассчитывает на содействие представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области.
"Строго осуждаем любые проявления насилия к ветеранам российско-украинской войны, которые, несмотря ни на что, продолжают выполнять свой долг перед украинским народом. Надеемся на строжайшее наказание нападающего", - подчеркнули в командовании.
Проверки и подозрения в ТЦК
Украинские правоохранители активизировали масштабные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей стране.
Следственные действия касаются разоблачения схем уклонения от мобилизации, злоупотреблений во время проведения военно-врачебных комиссий, незаконного бронирования и фактов превышения служебных полномочий.
Напомним, Национальная полиция сообщала о подозрении почти 80 руководителям ТЦК разного уровня. Правоохранители изъяли более 83 тысяч постановлений военно-врачебных комиссий и расследуют дела по незаконному бронированию около 2,5 тысяч военнообязанных.
Кроме того, Государственное бюро расследований совместно с Генштабом ВСУ провело обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине. Следственные действия были направлены на разоблачение фактов получения взяток за уклонение от призыва, а также расследование случаев избиения гражданских.