На Волыни мужчина напал с ножом на военных ТЦК

В Нововолынске во время проведения мероприятий оповещения произошло нападение на военнослужащих Владимирского РТЦК и СП и полицейских. Один из военных получил тяжелое ножевое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" .

Что известно о состоянии пострадавших

Инцидент произошел 12 августа в ходе совместного патрулирования военных и работников Национальной полиции. В результате нападения один военнослужащий получил ножевое ранение брюшной полости. Его госпитализировали, состояние оценивается как тяжелое.

Второй военный получил повреждение руки. После оказания медицинской помощи его состояние остается удовлетворительным.

"Военнослужащие, выполнявшие задачи в составе группы оповещения, имеют опыт участия в боевых действиях. До прохождения службы в ТЦК и СП они были переведены по состоянию здоровья", - подчеркнули в ОК "Запад".

Задержание нападающего и расследование

Правоохранители уже задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

В командовании отметили, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами для всестороннего выяснения обстоятельств происшествия.

Кроме того, военное руководство рассчитывает на содействие представителя Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области.

"Строго осуждаем любые проявления насилия к ветеранам российско-украинской войны, которые, несмотря ни на что, продолжают выполнять свой долг перед украинским народом. Надеемся на строжайшее наказание нападающего", - подчеркнули в командовании.