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На Волині двоє чоловіків загинули від ураження струмом

Ілюстративне фото: на Волині двоє чоловіків загинули від ураження струмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Двоє чоловіків потрапили під напругу у Волинській області. Вони обоє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненергетики.

Повідомляється, що під час вивантаження вантажу водій КамАЗа доторкнувся кузовом автомобіля до повітряної лінії 10 кВ. Він потрапив під напругу, коли виходив з автомобіля. Його намагався врятувати інший робітник, але також потрапив під напругу.

Швидка, яку викликали на місце, констатувала смерть обох потерпілих. Обставини трагедії з’ясовує слідча комісія.

Ураження струмом

На жаль, це не перший випадок, коли люди помирають через ураження струмом.

Нещодавно у Харківської області водій автотранспортного підприємства також доторкнувся кузовом до лінії електропередачі, був уражений струмом та загинув.

А в березні двоє підлітків у місті Вишневому в Київській області залізли на вантажні вагони. Через ураження струмом один хлопець загинув, а інший отримав поранення.

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Волинська областьМинэнерго