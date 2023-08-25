На Волыни двое мужчин погибли от удара током

Сообщается, что при выгрузке груза водитель КамАЗа прикоснулся кузовом автомобиля к воздушной линии 10 кВ. Он попал под напряжение, выходя из автомобиля. Его пытался спасти другой рабочий, но тоже попал под напряжение.

Скорая, которую вызвали на место, констатировала смерть обоих пострадавших. Обстоятельства трагедии выясняет следственная комиссия.

Удар током

К сожалению, это не первый случай, когда люди умирают из-за поражения током.

Недавно в Харьковской области водитель автотранспортного предприятия также прикоснулся кузовом к линии электропередачи, был поражен током и погиб.

А в марте двое подростков в городе Вишневом в Киевской области залезли на грузовые вагоны. Из-за поражения током один парень погиб, а другой получил ранения.

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