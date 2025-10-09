Волгоградську область атакували дрони: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Зокрема атаки в регіоні зафіксовано пошкодження та пожежі.
Судячи з не яких пабліків, атака дронів сталася приблизно о 01:00 ночі за київським часом. Незабаром інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
"Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - заявив він.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено будівлю котельні та горять "об'єкти паливно-енергетичного комплексу".
"У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу", - розповів Бочаров.
Також він додав, що наразі пожежні служби вже нібито на місці та ліквідовують осередки загорянь.
Тим часом низка пабліків пишуть, що, за словами місцевих жителів, у Котовому після таки Дронов горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод"). При цьому вказується, що інформація потребує уточнень, і підтверджень їй немає.
Нагадаємо, 24 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони завдали поразки по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ, які задіяли в забезпеченні армії РФ.
"Вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичі-1", яка є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ", - ідеться в публікації.
Також у Генштабі додали, що було уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев-Тихорецьк".
