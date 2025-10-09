RU

Волгоградскую область атаковали дроны: горят объекты топливно-энергетического комплекса

Фото: губернатор региона подтвердил атаку (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В частности атаки в регионе зафиксированы повреждения и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по не которым пабликам, атака дронов произошла примерно в 01:00 ночи по киевскому времени. Вскоре информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил он.

По его словам, в результате атаки повреждено здание котельной и горят "объекты топливно-энергетического комплекса".

"В Котовском районе в результате падения обломков БпЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - рассказал Бочаров.

Также он добавил, что в настоящее время пожарные службы уже якобы на месте и ликвидируют очаги возгораний.

 

Тем временем ряд пабликов пишут, что по словам местных жителей, в Котово после таки Дронов горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод). При этом указывается, что информация требует уточнений, и подтверждений ей нет. 

Обстрелы Волгоградской области

Напомним, 24 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области РФ, которые задействовали в обеспечении армии РФ.

"Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ", - говорится в публикации.

Также в Генштабе добавили, что была поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Подробнее о сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

