В Росії пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажівкою, частина вагонів перекинулась
У Волгоградській області Росії пасажирський потяг Казань-Адлер зійшов з рейок. Внаслідок аварії могли постраждати до сотні людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".
Вісім вагонів потягу зійшли з рейок біля станції "Котельниково". За словами очевидців, аварія сталась через водія вантажівки, який виїхав на залізничний переїзд.
Загалом у потязі перебували близько 800 пасажирів. В екстрених службах, як пишуть російські ЗМІ, стверджують, що постраждати могли до сотні осіб. Тим часом Shot повідомляє про 37 поранених, серед яких шестеро дітей. Зокрема госпіталізовано й водія вантажівки.
Пізніше у РЖД підтвердили інформацію про те, що аварія сталась через водія "КАМАЗу", який виїхав на залізничний переїзд.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у червні у Росії пасажирський потяг злетів з колій у воду.
Того ж місяця у Чехії сталася масштабна аварія за участю поїздів. Пізніше стало відомо, що один з потягів прямував до України. Внаслідок аварії загинули дві українки.
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