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В Росії пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажівкою, частина вагонів перекинулась

Понеділок 29 липня 2024 14:26
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В Росії пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажівкою, частина вагонів перекинулась Фото: в Росії пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажівкою, частина вагонів перекинулась (t.me/ponkratov34)
Автор: Сергій Пишкін

У Волгоградській області Росії пасажирський потяг Казань-Адлер зійшов з рейок. Внаслідок аварії могли постраждати до сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".

Вісім вагонів потягу зійшли з рейок біля станції "Котельниково". За словами очевидців, аварія сталась через водія вантажівки, який виїхав на залізничний переїзд.

Загалом у потязі перебували близько 800 пасажирів. В екстрених службах, як пишуть російські ЗМІ, стверджують, що постраждати могли до сотні осіб. Тим часом Shot повідомляє про 37 поранених, серед яких шестеро дітей. Зокрема госпіталізовано й водія вантажівки.

Пізніше у РЖД підтвердили інформацію про те, що аварія сталась через водія "КАМАЗу", який виїхав на залізничний переїзд.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у червні у Росії пасажирський потяг злетів з колій у воду.

Того ж місяця у Чехії сталася масштабна аварія за участю поїздів. Пізніше стало відомо, що один з потягів прямував до України. Внаслідок аварії загинули дві українки.

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