В Росії пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажівкою, частина вагонів перекинулась

У Волгоградській області Росії пасажирський потяг Казань-Адлер зійшов з рейок. Внаслідок аварії могли постраждати до сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Настоящее время ".

Вісім вагонів потягу зійшли з рейок біля станції "Котельниково". За словами очевидців, аварія сталась через водія вантажівки, який виїхав на залізничний переїзд.

Загалом у потязі перебували близько 800 пасажирів. В екстрених службах, як пишуть російські ЗМІ, стверджують, що постраждати могли до сотні осіб. Тим часом Shot повідомляє про 37 поранених, серед яких шестеро дітей. Зокрема госпіталізовано й водія вантажівки.

Пізніше у РЖД підтвердили інформацію про те, що аварія сталась через водія "КАМАЗу", який виїхав на залізничний переїзд.