ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, часть вагонов перевернулась

Понедельник 29 июля 2024 14:26
UA EN RU
В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, часть вагонов перевернулась Фото: в России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, часть вагонов перевернулась (t.me/ponkratov34)
Автор: Сергей Пышкин

В Волгоградской области России пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов. В результате аварии могли пострадать до сотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

Восемь вагонов поезда сошли с рельсов возле станции "Котельниково". По словам очевидцев, авария произошла из-за водителя грузовика, который выехал на железнодорожный переезд.

Всего в поезде находились около 800 пассажиров. В экстренных службах, как пишут российские СМИ, утверждают, что пострадать могли до сотни человек. Между тем Shot сообщает о 37 раненых, среди которых шестеро детей. В частности госпитализирован и водитель грузовика.

Позже в РЖД подтвердили информацию о том, что авария произошла из-за водителя "КАМАЗа", который выехал на железнодорожный переезд.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в июне в России пассажирский поезд взлетел с путей в воду.

В том же месяце в Чехии произошла масштабная авария с участием поездов. Позже стало известно, что один из поездов направлялся в Украину. В результате аварии погибли две украинки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
DAILY
Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии