В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, часть вагонов перевернулась
В Волгоградской области России пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов. В результате аварии могли пострадать до сотни человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".
Восемь вагонов поезда сошли с рельсов возле станции "Котельниково". По словам очевидцев, авария произошла из-за водителя грузовика, который выехал на железнодорожный переезд.
Всего в поезде находились около 800 пассажиров. В экстренных службах, как пишут российские СМИ, утверждают, что пострадать могли до сотни человек. Между тем Shot сообщает о 37 раненых, среди которых шестеро детей. В частности госпитализирован и водитель грузовика.
Позже в РЖД подтвердили информацию о том, что авария произошла из-за водителя "КАМАЗа", который выехал на железнодорожный переезд.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в июне в России пассажирский поезд взлетел с путей в воду.
В том же месяце в Чехии произошла масштабная авария с участием поездов. Позже стало известно, что один из поездов направлялся в Украину. В результате аварии погибли две украинки.
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