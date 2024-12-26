У Волгоградській області дрони атакували підприємство: там знаходиться НПЗ

Міноборони РФ заявило, що в ніч на 26 грудня протиповітряна оборона нібито збила три безпілотники у Волгоградській області.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджував, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі. За його словами, внаслідок атаки пожежі не було, а уламки не зачепили головні пункти виробництва.

Російський чиновник не уточняв, про яке саме підприємство йде мова.

Проте видання зазначає, що у Котовському районі Волгоградської області знаходиться територіальний виробничий підрозділ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Завод займається виробництвом зрідженого газу та бензину.