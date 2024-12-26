У Росії заявили про наліт дронів на військовий аеродром "Балтімор"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Зранку 25 грудня російське Міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна перехопила 59 безпілотників. При цьому 26 дронів нібито знищили над Бєлгородською областю, 23 - над Воронезькою, про три - над Курською, Брянською і Тамбовською, один - над Азовським морем.

Як зазначає російське видання, вчора дрони намагалися вдарити по військовому аеродрому "Балтімор" у Воронежі, над яким нібито збили декілька дронів.

ASTRA зазначає, що уламки безпілотників нібито упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрем'яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку.

"Постраждалих немає, аеродром не пошкоджено", - пише видання.

Військовий аеродром "Балтимор" знаходиться у Воронежі, приблизно за 175 км від України. Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків - Су-34, які росіяни використовують для ударів КАБами.