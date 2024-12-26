У Росії заявили про наліт дронів на військовий аеродром "Балтімор"
Дрони намагалися атакувати військовий аеродром "Балтімор" в російському Воронежі. Це сталося зранку 25 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Зранку 25 грудня російське Міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна перехопила 59 безпілотників. При цьому 26 дронів нібито знищили над Бєлгородською областю, 23 - над Воронезькою, про три - над Курською, Брянською і Тамбовською, один - над Азовським морем.
Як зазначає російське видання, вчора дрони намагалися вдарити по військовому аеродрому "Балтімор" у Воронежі, над яким нібито збили декілька дронів.
ASTRA зазначає, що уламки безпілотників нібито упали на гараж у Воронежі, внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрем'яче збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку.
"Постраждалих немає, аеродром не пошкоджено", - пише видання.
Військовий аеродром "Балтимор" знаходиться у Воронежі, приблизно за 175 км від України. Там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків - Су-34, які росіяни використовують для ударів КАБами.
Атака на склад у Ростовській області
Днями дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області. Як повідомили джерела РБК-Україна, на складі пролунав потужний вибух, була зафіксована детонація.
Росіяни використовували цей склад для забезпечення військ на Краматорському напрямку.
Варто додати, що полігон "Кадамовський" є одним з найбільших в Росії.
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