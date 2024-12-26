В Волгоградской области дроны атаковали предприятие: там находится НПЗ

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 26 декабря противовоздушная оборона якобы сбила три беспилотника в Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждал, что обломки дрона упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе. По его словам, в результате атаки пожара не было, а обломки не задели главные пункты производства.

Российский чиновник не уточнял, о каком именно предприятии идет речь.

Однако издание отмечает, что в Котовском районе Волгоградской области находится территориальное производственное подразделение "Лукойл-Волгограднафтопереработка". Завод занимается производством сжиженного газа и бензина.