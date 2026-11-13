Волгоградський НПЗ потрапив під удар після масованої атаки дронів (фото, відео)

На опублікованих відео чути вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Також очевидці зняли пожежу на території підприємства: над місцем НП піднімаються великі клуби диму, видно спалахи та відкрите полум'я.

Станом на 00:02 13 листопада за київським часом безпілотники продовжували перебувати у повітряному просторі Волгоградської області. Місцеві жителі повідомляли про нові вибухи та роботу ППО.

При цьому на момент публікації в Telegram-каналі губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова офіційних повідомлень про атаку та її наслідки не було. Російська влада нерідко публікує подібні заяви із затримкою.