Волгоградский НПЗ попал под удар после массированной атаки дронов (фото, видео)

На опубликованных видео слышны взрывы и работа российской противовоздушной обороны. Также очевидцы сняли пожар на территории предприятия: над местом происшествия поднимаются большие клубы дыма, видны вспышки и открытое пламя.

По состоянию на 00:02 13 ноября по киевскому времени беспилотники продолжали находиться в воздушном пространстве Волгоградской области. Местные жители сообщали о новых взрывах и работе ПВО.

При этом на момент публикации в Telegram-канале губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова официальных сообщений об атаке и ее последствиях не было. Российские власти нередко публикуют подобные заявления с задержкой.