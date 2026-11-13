У Генштабі підтвердили удар по одному з найбільших НПЗ Росії: куди саме "прилетіло"

Під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", потужність якого становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула пожежа.

Відомо про ураження низки важливих об'єктів заводу - установок первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, установки гідроочищення, зливно-наливної естакади та 6 резервуарів об'ємом по 2000 кубометрів кожен.

У Генштабі зазначають, що Волгоградський НПЗ є однією з ключових "бензоколонок" російської армії на півдні. Звідси пальне постачають безпосередньо на фронт та до аеродромів, з яких злітають літаки для атак по Україні.

Кожна година простою цього підприємства означає менше дизелю для ворожих танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків та скорочення доходів Росії, за які вона виробляє ракети, дрони-камікадзе та вибухівку.

Військові наголосили, що Сили оборони продовжують системно підривати воєнно-економічний потенціал агресора, реалізуючи своє право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.