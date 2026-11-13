В Генштабе подтвердили удар по одному из крупнейших НПЗ России: куда именно "прилетело"

Силы обороны Украины в ночь на 13 ноября поразили один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде. На территории предприятия загорелся масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка", мощность которого составляет около 15 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное горючее.
В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.
Известно поражение ряда важных объектов завода - установок первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, установки гидроочистки, сливно-наливной эстакады и 6 резервуаров объемом по 2000 кубометров каждый.
В Генштабе отмечают, что Волгоградский НПЗ является одной из ключевых "бензоколонок" российской армии на юге. Отсюда горючее поставляют непосредственно на фронт и в аэродромы, с которых взлетают самолеты для атак по Украине.
Каждый час простоя этого предприятия означает меньше дизеля для вражеских танков и грузовиков, меньше авиакеросина для самолетов и сокращения доходов России, за которые она производит ракеты, дроны-камикадзе и взрывчатку.
Военные подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно взрывать военно-экономический потенциал агрессора, реализуя свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.
Напомним, что в ночь на 13 ноября в российском Волгограде вспыхнул масштабный пожар на местном НПЗ после массированной атаки беспилотников.
Очевидцы публиковали кадры открытого пламени и густого дыма над территорией предприятия на фоне работы российской ПВО.
С конца октября Силы обороны Украины системно выводят из строя нефтеперерабатывающую отрасль агрессора.
В считанные дни украинские военные поразили сразу пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский, а также ряд других объектов, в частности Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ.
Эти атаки существенно ограничивают возможности РФ по производству горючего для оккупационных войск и сокращают нефтяные доходы Кремля, идущие на финансирование войны против Украины.