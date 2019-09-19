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Вольфсбург - Александрия: где смотреть матч

Новости » Спорт    19.09.2019 - 18:14
Вольфсбург - Александрия: где смотреть матч
Фото: "Александрия" перед игрой с "Вольфсбургом" (twitter.com/FCO1948)

Где и когда начнется поединок 1 тура группового раунда Лиги Европы

В первом туре группового раунда Лиги Европы будет сыгран поединок "Вольфсбург" - "Александрия". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является немецкий клуб.

19 сентября 22:00
Вольфсбург, стадион "Фольксваген-Арена"

Поединок первого тура Вольфсбург (Германия) — Александрия (Украина) состоится в Вольфсбурге на стадионе Фольксваген Арена сегодня, 19 сентября, в 22.00 по киевскому времени.Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 2.

Встречу "Вольфсбург" - "Александрия" будет обслуживать судейская бригада из Турции, которую возглавляет Халис Езкахья. Соперниками украинской команды в группе и также выступают бельгийский "Гент" и французский "Сент-Этьен".

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе "Ника". Бронзовый призер прошлого сезона украинской Премьер-лиги вынужден будет играть во Львове.

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