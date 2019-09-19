Вольфсбург - Олександрія: де дивитися матч

Фото: "Олександрія" перед грою з "Вольфсбургом" (twitter.com/FCO1948)

Де і коли почнеться поєдинок 1 туру групового раунду Ліги Європи

У першому турі групового раунду Ліги Європи буде зіграний поєдинок "Вольфсбург" - "Олександрія". На думку букмекерів, фаворитом протистояння є німецький клуб.

19 вересня 22:00

Вольфсбург, стадіон "Фольксваген-Арена"

Поєдинок першого туру Вольфсбург (Німеччина) - Олександрія (Україна) відбудеться в Вольфсбурзі на стадіоні Фольксваген Арена сьогодні, 19 вересня, о 22.00 за київським времені.Прямую трансляцію поєдинку покаже те

Зустріч "Вольфсбург" - "Олександрія" обслуговуватиме суддівська бригада з Туреччини, яку очолює Халіс Езкахья. Суперниками української команди у групі І також виступають бельгійський "Гент" та французький "Сент-Етьєн".

Нагадаємо, Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні "Ніка". Бронзовий призер минулого сезону української Прем'єр-ліги вимушений буде грати у Львові.