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Вольфсбург - Олександрія: де дивитися матч

Новини » Спорт    19.09.2019 - 18:14
Вольфсбург - Олександрія: де дивитися матч
Фото: "Олександрія" перед грою з "Вольфсбургом" (twitter.com/FCO1948)

Де і коли почнеться поєдинок 1 туру групового раунду Ліги Європи

У першому турі групового раунду Ліги Європи буде зіграний поєдинок "Вольфсбург" - "Олександрія". На думку букмекерів, фаворитом протистояння є німецький клуб.

19 вересня 22:00
Вольфсбург, стадіон "Фольксваген-Арена"

Поєдинок першого туру Вольфсбург (Німеччина) - Олександрія (Україна) відбудеться в Вольфсбурзі на стадіоні Фольксваген Арена сьогодні, 19 вересня, о 22.00 за київським времені.Прямую трансляцію поєдинку покаже те

Зустріч "Вольфсбург" - "Олександрія" обслуговуватиме суддівська бригада з Туреччини, яку очолює Халіс Езкахья. Суперниками української команди у групі І також виступають бельгійський "Гент" та французький "Сент-Етьєн".

Нагадаємо, Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні "Ніка". Бронзовий призер минулого сезону української Прем'єр-ліги вимушений буде грати у Львові.

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