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УЕФА не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе

Новости » Спорт    19.07.2019 - 16:15
УЕФА не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе
Фото: стадион "Ника"

Город не соответствует требованиям регламента

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что город Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба. 

В объяснении указано, что город находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева.

Также в регионе отсутствует надлежащая гостиничная инфраструктура. Стандарты гостиниц в регионе не являются приемлемыми по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков.

Таким образом, "Александрия" не сможет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе "Ника".

Напомним, в пролом сезоне "Мариуполю" не разрешили проводить матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Клуб проводил поединки в Запорожье. 

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