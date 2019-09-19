Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров

Фото: "Александрия" перед игрой с "Вольфсбургом" (twitter.com/FCO1948)

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб

"Александрия" стартует в групповом этапе Лиги Европы на выезде против немецкого "Вольфсбурга". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

19 сентября 22:00

Вольфсбург, стадион "Фольксваген-Арена"

Букмекерские компании оценили шансы команд на победу. По мнению специалистов, "Александрия", которая впервые в истории сыграет на групповой стадии Лиги Европы, является аутсайдером противостояния. Коэффициент на победу украинского клуба соответствует 12,50, тогда как выигрыш немецкого клуба 1,21. Ничейный результат равен 7,70.

Встречу "Вольфсбург" - "Александрия" будет обслуживать судейская бригада из Турции, которую возглавляет Халис Езкахья. Соперниками украинской команды в группе и также выступают бельгийский "Гент" и французский "Сент-Этьен".

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил "Александрии" играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе "Ника". Бронзовый призер прошлого сезона украинской Премьер-лиги вынужден будет играть во Львове.