В Волчанске оккупанты организовали показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям

Российские оккупанты уже 28-й день жестоко разрушают украинские города. Также враг на Слобожанском направлении, в городе Волчанск, организовал показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ЗСУ.
Отмечается, что оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" России, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям.
Помощь оккупанты выдают под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.
Также силы обороны продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от русских оккупантов.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области.
Также мы писали, что в Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки.
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