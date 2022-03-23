У Вовчанську окупанти організували показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям

Російські окупанти вже 28-й день жорстоко руйнують українські міста. Також ворог на Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, організував показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Також сили оборони й далі продовжують боронити Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів.

Допомогу окупанти видають під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

Зазначається, що окупанти, демонструючи "гуманітарну місію" Росії, організовували показову роздачу так званої "гумдопомоги" місцевим мешканцям.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій області.

Також ми писали, що у Чернігівській області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки.

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