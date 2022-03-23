В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" .

Пропагандистские листовки распространяются в приграничных районах. Оккупанты пишут, что не воюют с мирными жителями, а Россия якобы гарантирует им безопасность и свободу слова.

"Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего", - говорится в сообщении.