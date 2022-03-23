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В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки

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Черниговская область, Среда 23 марта 2022 17:19
В Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки Фото: оккупанты распространяют пропагандистские листовки в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области российские военные распространяют пропагандистские листовки. Оккупанты уверяют, что не атакуют мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Пропагандистские листовки распространяются в приграничных районах. Оккупанты пишут, что не воюют с мирными жителями, а Россия якобы гарантирует им безопасность и свободу слова.

"Наши украинские люди не поддаются на такие призывы, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты уничтожили в Мариуполе музей имени Архипа Куинджи. Там хранились произведения известных художников.

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