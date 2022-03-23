В Волчанске оккупанты организовали показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям

Российские оккупанты уже 28-й день жестоко разрушают украинские города. Также враг на Слобожанском направлении, в городе Волчанск, организовал показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ЗСУ.

Также силы обороны продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от русских оккупантов.

Помощь оккупанты выдают под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

Отмечается, что оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" России, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области.

Также мы писали, что в Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки.

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