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У Вовчанську окупанти організували показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям

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Воачанськ, Середа 23 березня 2022 18:57
У Вовчанську окупанти організували показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже 28-й день жорстоко руйнують українські міста. Також ворог на Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, організував показову роздачу "гумдопомоги" місцевим мешканцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти, демонструючи "гуманітарну місію" Росії, організовували показову роздачу так званої "гумдопомоги" місцевим мешканцям.

Допомогу окупанти видають під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

Також сили оборони й далі продовжують боронити Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій області.

Також ми писали, що у Чернігівській області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки.

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