Волчанск дома. Пограничники показали зачистку города (видео)

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!"- говорится в описании под видео.

Напомним, вчера в ССО "Азов" сообщили, что был освобожден и зачищен северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск.

Отметим, что ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области, а россияне теряют свои позиции и немогут их снова укрепить - актуальные карты боев на утро 11 сентября смотрите по ссылке.

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