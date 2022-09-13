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Вовчанськ вдома. Прикордонники показали зачистку міста (відео)

Фото: прикордонники показали зачистку Вовчанська (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники зачищають сліди російської окупації в місті Вовчанськ Харківської області. Відео з міста оприлюднили прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу. Слава Україні!" - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, вчора в ССО "Азов" повідомили, що було звільнено та зачищено північний схід Харківської області - від селища Веселе до міста Вовчанськ.

Зазначимо, що ЗСУ продовжують своє просування в Харківській області, а росіяни втрачають свої позиції та не можуть їх знову зміцнити - актуальні карти боїв на ранок 11 вересня дивіться за посиланням.

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