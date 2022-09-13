ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 09:05
Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября Фото: обновлены карты войны в Украине на утро 13 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают свое продвижение в Харьковской области, а россияне теряют свои позиции и не в состоянии их снова укрепить. Тем временем ВСУ также достигает ощутимых успехов и на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карт Института изучения войны (ISW).

Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, наши бойцы продолжают закреплять свои достижения в Харьковской области. Так, ВСУ удалось восстановить контроль над населенными пунктами в северо-восточной части региона на линии Веселое-Волчанск. Деоккупированное Дворичне, Терновое, Богородичное.

Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября

Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинские бойцы освободили восточную часть Харьковской области, поэтому оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

По данным ISW, некоторые украинские силы уже передислоцируются из Харьковской области на юго-запад Донецкой области, при этом российское командование не предоставляет приоритета укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол.

Аналитики указывают, что возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск. Так, 12 сентября россияне не наносили артиллерийских ударов на Славянском направлении, вероятно, речь идет о населенных пунктах к северо-западу от Славянска на трассе Е40.

Донбасс

По информации карт, по состоянию на 12 сентября войска РФ продолжали наземные обстрелы Донецкой области, в частности линии соприкосновения. При этом украинские войска отбили вражеские наземные наступления на населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки.

Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября

Сообщается, что самым активным пунктом военного противостояния остается район к востоку от Гуляйполя. Предполагается, что ВСУ якобы в ближайшее время могут начать контрнаступление в районе Угледара, но официальных подтверждений пока нет.

Юг

По данным карт ISW, украинские войска достигают ощутимых успехов в Херсонской области. Так, наши бойцы проникли на линию фронта на глубину от 4 до 12 км в неопределенных районах, что составляет более 500 квадратных километров освобожденной территории.

В частности, украинские войска освободили 13 населенных пунктов, в том числе Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Россияне теряют позиции, а ВСУ продолжают контрнаступление: карты боев на утро 13 сентября

За минувшие сутки, учитывая данные карт, ВСУ удалось продвинуться еще ближе к Херсону. Аналитики предполагают, что россиянам пришлось отступить от Киселевки, что в 15 километрах от областного центра.

При этом не мало важным является то, что в таком случае украинские силы окажутся максимально близко от позиций врага в Чернобаевке в случае подтверждения этих данных.

Между тем на Запорожском направлении не проводится никаких дополнительных наземных атак. Россия использует лишь огневую мощь, продолжая бить по мирному населению Днепропетровской области с помощью обстрелов с захваченного ими берега Днепра.

Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, украинские военные отбили атаки оккупантов вблизи 7 населенных пунктов.

Добавим, по данным Минобороны, наши бойцы освободите 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Херсонская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Минобороны скромничает. Размер освобожденной территории может быть больше, - Арестович
Минобороны скромничает. Размер освобожденной территории может быть больше, - Арестович
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя