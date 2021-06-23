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Вокзалы, гостиницы и ТРЦ: в Киеве проверяют массовое минирование

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Киев, Среда 23 июня 2021 16:00
Вокзалы, гостиницы и ТРЦ: в Киеве проверяют массовое минирование Фото: в Киеве проверяют массовое минирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов в Киеве. Известно о минировании вокзалов, гостиниц и торгово-развлекательных центров.

Об этом в эфире "Украина 24" сказала пресс-офицер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева.

"Сегодня заминированы ТРЦ и несколько гостиниц. ТРЦ - "Украина", "Гулливер" и "Глобус". По поводу названий гостиниц сказать не могу", - сообщила она.

На местах уже работают правоохранители и взрывотехники.

До этого "Укрзализныця" заявила о получении сообщения о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. На время проверки вокзалов их работа будет ограничена.

Поезда будут курсировать по графику, но посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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