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Вокзали, готелі та ТРЦ: у Києві перевіряють масове мінування

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Київ, Середа 23 червня 2021 16:00
Вокзали, готелі та ТРЦ: у Києві перевіряють масове мінування Фото: у Києві перевіряють масове мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці перевіряють інформацію про масове мінування об'єктів у Києві. Відомо про мінування вокзалів, готелів та торгово-розважальних центрів.

Про це в ефірі "Україна 24" сказала прес-офіцер поліції Шевченківського району Києва Анна Зубрєва.

"Сьогодні заміновані ТРЦ і декілька готелів. ТРЦ - "Україна", "Гулівер" та "Глобус". Щодо назв готелів сказати не можу", - повідомила вона.

На місцях вже працюють правоохоронці та вибухотехніки.

До цього "Укрзалізниця" заявила про отримання повідомлення про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів. На час перевірки вокзалів їх робота буде обмежена.

Потяги курсуватимуть за графіком, але посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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