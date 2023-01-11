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На вокзалі Парижа невідомий напав на перехожих із ножем: багато постраждалих

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Париж, Середа 11 січня 2023 10:37
На вокзалі Парижа невідомий напав на перехожих із ножем: багато постраждалих Фото: на Північному вокзалі Парижа невідомий напав на перехожих із ножем (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 січня, у Парижі невідомий влаштував різанину на Північному вокзалі. Поранення отримали шестеро людей, зокрема офіцер поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови МВС Франції Жеральда Дарманена.

"Сьогодні вранці на Північному вокзалі одна людина поранила кілька людей. Її швидко нейтралізували. Дякую поліції за оперативну та мужню реакцію", - написав він.

Як пише BFMTV, напад із ножем стався вранці близько 6:45. Щоб зупинити нападника, поліції довелося відкрити стрілянину. Злочинця було поранено, його затримали.

За даними Le Figaro, внаслідок нападу шестеро людей отримали поранення, зокрема офіцер прикордонної поліції. На момент НП він був не при виконанні. Поранених госпіталізували.

За даними Ter Hauts-de-France у Twitter, рух потягів порушено через інцидент.

Як повідомлялось, раніше в Парижі чоловік влаштував стрілянину в 10-му окрузі. Шестеро людей отримали поранення, двоє загинули.

Також нещодавно у Страсбурзі заарештували вихідців з Росії та Таджикистану через підозру у підготовці терактів на території Франції.

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