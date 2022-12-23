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В Парижі чоловік влаштував стрілянину, багато поранених

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П'ятниця 23 грудня 2022 14:04
В Парижі чоловік влаштував стрілянину, багато поранених Фото: в Парижі чоловік влаштував стрілянину, багато поранених (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Парижі чоловік у віці близько 60 років влаштував стрілянину в 10-му окрузі. Шестеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Зазначається, що один з постраждалих отримав серйозні поранення.

Загалом чоловік здійснив близько семи-восьми пострілів, внаслідок чого на вулиці виникла паніка. Стрілка вже затримали, однак мотиви його поки що невідомі.

Префектура поліції закликала містян уникати місця події та дозволити екстреним службам виконувати свою роботу.

Як відзначаються свідки, один з постраждалих отримав поранення в литку під час перебування в перукарні. Його вже госпіталізували.

Перший заступник мера Парижа Еммануель Грегуар подякував поліції за оперативне реагування. Він повідомив, що перебуває в контакті з префектурою поліції та прокуратурою, аби дізнатися усі подробиці.

Оновлено о 13:59

На жаль, внаслідок стрілянини загинули двоє людей.

"Розпочато розслідування за фактом вбивства, добровільного вбивства і насильства при обтяжуючих обставинах. Наразі 69-річного чоловіка затримано та взято під варту", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Страсбурзі заарештували вихідців з Росії та Таджикистану через підозру у підготовці терактів на території Франції.

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