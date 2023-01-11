ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом: много пострадавших

Новина українською →
Париж, Среда 11 января 2023 10:37
На вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом: много пострадавших Фото: на Северном вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 января, в Париже неизвестный устроил поножовщину на Северном вокзале. Ранения получили шесть человек, в том числе офицер полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

"Сегодня утром на Северном вокзале один человек ранил несколько человек. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за оперативную и мужественную реакцию", - написал он.

Как пишет BFMTV, нападение с ножом произошло утром около 6:45. Чтобы остановить нападавшего, полиции пришлось открыть стрельбу. Преступник был ранен, его задержали.

По данным Le Figaro, в результате нападения шесть человек получили ранения, в том числе офицер пограничной полиции. В момент ЧП он был не при исполнении. Раненых госпитализировали.

По данным Ter Hauts-de-France в Twitter, движение поездов нарушено из-за инцидента.

Как сообщалось, ранее в Париже мужчина устроил стрельбу в 10-м округе. Шесть человек получили ранения, двое погибли.

Также недавно в Страсбурге арестовали выходцев из России и Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на территории Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Париж Народная партия
NEWS
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
Соледар не под контролем России. Череватый опроверг заявления оккупантов
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа