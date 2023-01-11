На вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом: много пострадавших
В среду, 11 января, в Париже неизвестный устроил поножовщину на Северном вокзале. Ранения получили шесть человек, в том числе офицер полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МВД Франции Жеральда Дарманена.
"Сегодня утром на Северном вокзале один человек ранил несколько человек. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за оперативную и мужественную реакцию", - написал он.
Как пишет BFMTV, нападение с ножом произошло утром около 6:45. Чтобы остановить нападавшего, полиции пришлось открыть стрельбу. Преступник был ранен, его задержали.
По данным Le Figaro, в результате нападения шесть человек получили ранения, в том числе офицер пограничной полиции. В момент ЧП он был не при исполнении. Раненых госпитализировали.
По данным Ter Hauts-de-France в Twitter, движение поездов нарушено из-за инцидента.
Как сообщалось, ранее в Париже мужчина устроил стрельбу в 10-м округе. Шесть человек получили ранения, двое погибли.
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