Мы - воины света. С пленными обращайтесь гуманно, - Арестович

Арестович напомнил о Женевской конвенции и призвал обращаться с российскими военнопленными гуманно. Варварское обращение категорически запрещено.

"Ненависть к военнопленным понятна. Они бомбят мирные города, от них гибнут мирные жители, дети и так далее. Но. Мы европейская армия, европейского государства. Категорически запрещается варварское обращение с пленными", - подчеркнул Арестович.

По словам советника главы ОП, подобное поведение нас расчеловечивает, а на войне важно удерживать правильное состояние сознания.

"Мы - воины света, мы не фашисты. Не уподобляйтесь сатане, ибо это означает проиграть сатане. Даже если остаться в живых", - подчеркнул Арестович.

Западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты. Публиковать видео с пленными тоже теперь запрещено – чтобы не было обвинений в нарушении Женевской конвенции.

Максимум, что можно спросить у пленных – ФИО и номер воинской части. Все допросы с ними должны вести специальные органы.

"Наши западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты. Только Женевская конвенция. Записывая видосики с "залихватскими" допросами, вы серьезно усиливаете тех людей на западе, которые говорят, что "ага, Украина нарушает Женевскую конвенцию, совершает военные преступления, не все так однозначно" и прочее. И уже правительства запада под давлением соответствующих лобби ставят вопрос о том, что: "Ну как вам теперь помогать? Сложновато будет", - добавил Арестович.

Он напомнил, что в Украине работает прокуратура по криминальным делам и военные преступления – эти обвинения могут быть предъявлены и в Украине.

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