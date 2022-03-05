Ми - воїни світла. З полоненими поводьтеся гуманно, - Арестович

Арестович нагадав про Женевську конвенцію і закликав поводитися з російськими військовополоненими гуманно. Варварське звернення категорично заборонено.

"Ненависть до військовополонених зрозуміла. Вони бомблять мирні міста, від них гинуть мирні жителі, діти й так далі. Проте. Ми європейська армія, європейської держави. Категорично забороняється варварське поводження з полоненими", - підкреслив Арестович.

За словами радника глави ОП, подібна поведінка нас розлюдовує, а на війні важливо утримувати правильний стан свідомості.

"Ми - воїни світла, ми не фашисти. Не уподібнюйтеся сатані, бо це означає програти сатані. Навіть якщо залишитися в живих", - підкреслив Арестович.

Західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти. Публікувати відео з полоненими теж тепер заборонено – щоб не було звинувачень у порушенні Женевської конвенції.

Максимум, що можна запитати у полонених – ПІБ і номер військової частини. Всі допити з ними повинні вести спеціальні органи.

"Наші західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти. Тільки Женевська конвенція. Записуючи відосики з "хвацькими" допитами, ви серйозно підсилюєте тих людей на Заході, які кажуть, що "ага, Україна порушує Женевську конвенцію, скоює військові злочини, не все так однозначно" та інше. І вже уряди заходу під тиском відповідних лобі ставлять питання про те, що: "Ну як вам тепер допомагати? Важкувато буде", - додав Арестович.

Він нагадав, що в Україні працює прокуратура з кримінальних справ і військові злочини – ці звинувачення можуть бути пред'явлені й в Україні.

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