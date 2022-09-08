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Воинский учет женщин может стать обязательным только для одной профессии, - Вениславский

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 12:35
Воинский учет женщин может стать обязательным только для одной профессии, - Вениславский Фото: глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о воинском учете для женщин. В частности, Рада может сделать военный учет обязательным только для женщин-медиков.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям, которые могут стать обязательными.

"Верховная рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет, о постановке на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер", - заявил Вениславский.

Он заверил, что негативных последствий с 1 октября не стоит ожидать. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно хочет поступить на военную службу.

Напомним, Минобороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Кроме того, недавно в Минобороны уже заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет.

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