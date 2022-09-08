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Військовий облік жінок може стати обов'язковим тільки для однієї професії, - Веніславський

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 12:35
Військовий облік жінок може стати обов'язковим тільки для однієї професії, - Веніславський Фото: голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік для жінок. Зокрема, Рада може зробити військовий облік обов'язковим тільки для жінок-медиків.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Водночас тривають дискусії і щодо інших спеціальностей, які можуть стати обов'язковими.

"Верховна рада розгляне проект закону, який запропонував і підтримав профільний Комітет, про взяття на військовий облік. Пропонується варіант обов'язкового обліку для жінок-медиків. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то вони будуть носити виключно добровільний характер", - заявив Веніславський.

Він запевнив, що негативних наслідків з 1 жовтня не варто очікувати. Крім того, ніяких проблем немає, якщо жінка добровільно хоче вступити на військову службу.

Нагадаємо, Міноборони відтермінувало взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Крім того, нещодавно в Міноборони вже заявляли, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

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