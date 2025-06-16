Вогонь знищив заповідну зону: в Одеській області вигоріла частина нацпарку (фото)

Що відомо про пожежу у нацпарку та її наслідки

За словами експерта, пожежа у Національному природному парку "Тузлівські лимани" сталась на унікальній ділянці степу (на західному березі лиману Хаджидер), де:

ростуть рідкісні степові рослини;

мешкає багато комах і птахів.

Русєв розповів, що впродовж деякого часу цю ділянку протизаконно використовував голова Дивізійської громади та за сумісництвом фермер Валентин Скалозуб.

"Після проведення Службою державної охорони національного парку інвентаризації земель, адміністрація нацпарку звернулась у спеціалізований відділ поліції з заявою про захоплення та розорювання земель парку", - поділився еколог.

Тоді було відкрито кримінальне провадження й через деякий час вказану ділянку фермер залишив (хоча і не був покараний).

"І ось, декілька днів тому, після направлення протоколу про інше порушення режиму території природно-заповідного фонду Валентином Скалозубом (а саме - у заповідній зоні нацпарку він із друзями заїхав мотоциклами), на вказаній степовій ділянці нацпарку після обіду спалахнула пожежа", - повідомив Русєв.

Він уточнив, що на пожежу для гасіння виїхала пожежна машина громади та сам голова (де одразу зняв відеоролик, буцімто нацпарк не дбає про природу).

Співробітник нацпарку наголосив: вигоріла не тільки раніше захоплена фермером ділянка, але і межуючі з нею унікальні степові асоціації на схилах лиману Хаджидер.

Унаслідок пожежі загинуло багато різних:

комах;

кладок птахів;

ящірок;

мурашників.

Наслідки пожежі у нацпарку (фото: facebook.com/ivan.rusev)

"Загальна площа пожежі - більше ніж 5 га", - розповів Русєв.

За його словами, Служба державної охорони нацпарку досліджує обставини виникнення пожежі та розраховує шкоду, нанесену природно-заповідному фонду.

Публікація Русєва щодо пожежі в нацпарку (скриншот: facebook.com/ivan.rusev)