Вогонь в лісі не вщухає: на Закарпатті залучили нові сили, прокуратура відкрила справу

За даними рятувальників, пожежа спалахнула у лісовому масиві на Мукачівщині.

Станом на 08:00 6 травня вогонь охопив близько 75 гектарів на території Верхньо-Воловецького лісництва.

До ліквідації пожежі залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, зокрема 138 рятувальників ДСНС і 36 одиниць техніки. На допомогу також прибули підрозділи зі Львівської та Івано-Франківської областей - ще 58 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння долучено 105 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки. Планується залучення авіації ДСНС.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Тим часом Закарпатська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на Боржавському хребті. Правоохоронці перевіряють, чи міг статися підпал або інший людський фактор.

За даними слідства, повідомлення про займання надійшло 5 травня близько 15:30. Уже ввечері площа пожежі сягнула приблизно 75 гектарів лісу поблизу селища Воловець.

Наразі встановлюються причини та обставини виникнення пожежі. Провадження відкрито за статтею про знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України).